У Черкасах священник із сокирою в пакеті напав на працівників ТЦК: що відомо

У Черкасах військовослужбовці ТЦК разом з поліцейськими зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Той почав поводитися агресивно та розмахувати пакетом із сокирою всередині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Черкаського обласного ТЦК.

Як повідомляється, під час проведення заходів оповіщення у Черкасах спільним патрулем у складі військовослужбовців Черкаського ОМТЦК та СП та представників національної поліції з метою перевірки військово-облікових документів зупинено особу, яка відмовилась надати будь-які документи та представлятись.

У ході спілкування громадянин почав поводити себе агресивно, на зауваження поліцейського та військовослужбовців ТЦК та СП не реагував.

В подальшому громадянин різко почав розмахувати пакетом, у якому знаходився предмет схожий на сокиру. В результаті чого один із військовослужбовців отримав два удари в область голови.

Під час затримання чоловік розпилив балончик дратівливої дії в обличчя іншого військовослужбовця.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та карета швидкої медичної допомоги.

Як зазначили у ТЦК, особу громадянина було встановлено, він перебував у розшуку, а також при собі окрім сокири та балончика з рідиною дратівливої дії мав предмет схожий на пістолет.

Наразі правоохоронними органами вирішується питання про внесення події в ЄРДР та притягнення громадянина до кримінальної відповідальності.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, чоловік, який поранив працівника ТЦК сокирою, є священником УПЦ МП.

За інформацією джерел "18000", нападника звати Андрій Шиманович. Він є своєрідним "православним блогером", який має аудиторію серед прихожан УПЦ МП.