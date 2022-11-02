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У Черкасах стабілізували енергопостачання після аварійних відключень

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Черкаси, Середа 02 листопада 2022 20:33
У Черкасах стабілізували енергопостачання після аварійних відключень Фото: У Черкасах стабілізували енергопостачання після аварійних відключень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 2 листопада, у Черкасах стабілізували енергопостачання. Це трапилось після аварійних відключень світла у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Черкасах стабілізували енергопостачання. Графіки погодинних відключень, оприлюднені раніше на сайті обленерго і міської ради, знову дійсні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, містян просять бути готовими до аварійних відключень, тримати гаджети зарядженими та по можливості не користуватися ліфтами.

Раніше повідомлялось, що у Черкасах тривають аварійні відключення електроенергії. За словами міського голови Анатолія Бондаренка, при цьому погодинні графіки відключень уже не діяли.

Як пояснили в обленерго, графіки аварійних відключень "Укренерго" застосувало по всій області додатково до графіків погодинних відключень у зв’язку з критичною ситуацією в об’єднаній енергосистемі України та задля балансування її роботи.

Нагадаємо, що сьогодні у Київській області розпочались екстрені відключення світла.

Раніше повідомлялось, що після масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури оператором системи передачі НЕК "Укренерго" застосовано графіки аварійного обмеження електроспоживання. Вони необхідні для балансування української енергосистеми.

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