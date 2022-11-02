В Черкассах стабилизировали энергоснабжение после аварийных отключений

В среду, 2 ноября, в Черкассах стабилизировались энергоснабжение. Это произошло после аварийных отключений света в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"В Черкассах стабилизировали энергоснабжение. Графики почасовых отключений, обнародованные ранее на сайте облэнерго и городского совета, снова действительны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, горожан просят быть готовы к аварийным отключениям, держать гаджеты заряженными и по возможности не пользоваться лифтами.

Ранее сообщалось, что в Черкассах продолжаются аварийные отключения электроэнергии. По словам городского головы Анатолия Бондаренко, при этом почасовые графики отключений уже не действовали.

Как пояснили в облэнерго, графики аварийных отключений "Укрэнерго" применило по всей области дополнительно к графикам почасовых отключений в связи с критической ситуацией в объединенной энергосистеме Украины и балансировки ее работы.