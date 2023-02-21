У Черкасах, Рівному та Ніжині школи переводять на "дистанційку" через можливі загрози

Черкаси

23 та 24 лютого школярі в Черкасах перейдуть на дистанційне навчання.

"Через звернення батьків, через можливі обстріли російських окупантів, ми вирішили убезпечитися", - розповів мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Рівне

23-24 лютого в місті також перейдуть на дистанційну форму навчання. Дитячі садки працюватимуть в черговому режимі.

"У зв’язку із потенційними загрозами та провокаціями зі сторони ворога,частими повітряними тривогами, що можуть бути в річницю повномасштабного вторгнення, 23-24 лютого заклади шкільної освіти Рівного працюватимуть в дистанційному режимі", - розповів мер Рівного Олександр Третяк.

За його словами, садочки в ці дні працюватимуть в черговому режимі.

"Рекомендуємо залишити дітей дома, але якщо у вас не буде такої можливості, то вихователі в дитячих садочках все одно працюватимуть", - додав він.

Ніжин

Школи та дитсадки у Ніжині 23 та 24 лютого навчатимуться дистанційно. Таке рішення ухвалили 21 лютого.

"Сьогодні я висловив таку пропозицію, тому що цього тижня у нас буде 24 лютого, уже річниця повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Ми знаємо, що російські терористи люблять символічні дати. Символічними якраз є 23 і 24 лютого. Тому, на мою думку, краще перестрахуватися і нехай краще будуть ці два дні у форматі дистанційного навчання", - сказав мер міста Олександр Кодола.