В Черкассах, Ровно и Нежине школы переводят на "дистанционку" из-за возможных угроз

В Черкассах, Ровно и Нежине Черниговская область школы переводят на дистанционное обучение из-за возможных ударов 24 февраля.
РБК-Украина собрало информацию по каждому из городов.
Черкассы
23 и 24 февраля школьники в Черкассах перейдут на дистанционное обучение.
"Из-за обращения родителей, из-за возможных обстрелов российских оккупантов, мы решили обезопаситься", - рассказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.
Ровно
23-24 февраля в городе также перейдут на дистанционную форму обучения. Детские сады будут работать в дежурном режиме.
"В связи с потенциальными угрозами и провокациями со стороны врага, частыми воздушными тревогами, которые могут быть в годовщину полномасштабного вторжения, 23-24 февраля заведения школьного образования Ровно будут работать в дистанционном режиме", - рассказал мэр Ровно Александр Третяк.
По его словам, детсады в эти дни будут работать в дежурном режиме.
"Рекомендуем оставить детей дома, но если у вас не будет такой возможности, то воспитатели в детских садах все равно будут работать", - добавил он.
Нежин
Школы и детсады в Нежине 23 и 24 февраля будут учиться дистанционно. Такое решение было принято 21 февраля.
"Сегодня я высказал такое предложение, потому что на этой неделе у нас будет 24 февраля, уже годовщина полномасштабного вторжения России в наше государство. Мы знаем, что российские террористы любят символические даты. Символическими как раз являются 23 и 24 февраля. Поэтому, по моему мнению, лучше перестраховаться и пусть лучше будут эти два дня в формате дистанционного обучения", - сказал мэр города Александр Кодола.
Как сообщалось, в Броварах с 22 по 24 февраля школы переводят на дистанционное обучение из-за возможных угроз провокаций и обстрелов войсками РФ.
Напомним, в Ивано-Франковске 23-24 февраля учебные заведения переводят на дистанционное обучение из-за возможной угрозы обстрелов РФ в годовщину вторжения.
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