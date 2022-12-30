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У Черкасах пролунав вибух після сигналу повітряної тривоги

Фото: табличка із зазначенням місця бомбосховища (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Черкасах у ніч проти 30 грудня після сигналу повітряної тривоги почувся звук вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Черкаси".

Повітряну тривогу оголосили близько першої години ночі. Через деякий час пролунав звук вибуху.

Поки що офіційних коментарів немає. Інформація уточнюється.

Жителів та гостей Черкас закликають залишатися в укриттях та дотримуватись правил "двох стін", оскільки повітряна тривога триває.

Нагадаємо, що 29 грудня після ранкової чергової російської масованої ракетної та дронової атаки по Україні ворожі повітряні удари не припинилися і ввечері. Ближче до півночі повідомлялося про вибухи в Запоріжжі та збиті БПЛА "Shahed", а також про роботу ППО над Нікополем. Пізніше стало відомо, що ЗСУ вночі збили в небі над Дніпропетровською та Запорізькою областями ще 10 ворожих ударних дронів.

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ЧеркасиВибухвоздушная тревога