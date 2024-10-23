У Черкасах пролунала серія вибухів, область атакують дрони

Вибухи у Черкаській області

Як повідомлялося, у Черкасах 19 жовтня пролунали вибухи. У регіоні було оголошено повітряну тривогу. У регіоні попередили про ракетну небезпеку.

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