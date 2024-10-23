RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Черкассах прозвучала серия взрывов, область атакуют дроны

Фото: в Черкассах раздались взрывы 23 октября (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

В Черкассах 23 октября прогремела серия взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"В Черкассах раздалась серия взрывов", - пишет suspilne.media.

По данным главы ОВА, Черкассы и область атакуют российские дроны.

"Черкасская область, Черкассы. Продолжается атака вражескими дронами. Позаботьтесь о своей безопасности!", - отметил Табурец в 7:44.

Воздушная тревога в Черкассах и области

Тревогу в Черкасской области объявили после 2:00. Воздушные силы предупредили о залете российских дронов. 

"Несколько групп на севере Полтавской области курсом на Черкасскую область; Черкасская область БПЛА курсом на запад", - отмечали военные.

Позже, после 7:00, новая группа дронов пошла курсом на Черкасскую область с Полтавской. До этого взрывы в Черкасской области раздавались около 7:00. 

 

Взрывы в Черкасской области

Как сообщалось, в Черкассах 19 октября прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. В регионе ппредупредили о ракетной опасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская областьВзрывВойна в УкраинеВзрывы