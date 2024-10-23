В Черкассах прозвучала серия взрывов, область атакуют дроны

Взрывы в Черкасской области

Как сообщалось, в Черкассах 19 октября прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. В регионе ппредупредили о ракетной опасности.

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