У Черкасах досі не підключили опалення в будинках: що відомо

Опалювальний сезон у Черкасах почався ще 15 жовтня. Вчора теплоносій повинні були подати у житлові будинки, але цього не сталося.

Частина керівників ОСББ та управителі вирішили відтермінувати початок опалювального сезону для своїх будинків. Незважаючи на те, що такі рішення не можуть прийматися одноосібно. Це мають вирішувати співвласники на загальнобудинкових зборах.

За словами директора КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" Павла Карася, у зв’язку з цим, налагодити подачу тепла стало неможливо. Оскільки працівники підприємства тепер не мають доступу приблизно до третини будинків.

Для запуску системи теплопостачання підприємству необхідно декілька діб. Однак, якщо працівники не матимуть доступ до усіх будинків, початок опалювального сезону у місті може бути зірвано. У такому випадку підприємство не зможе подати населенню тепло до холодів.