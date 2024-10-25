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У Черкасах досі не підключили опалення в будинках: що відомо

Фото: У Черкасах не працює опалення (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

У Черкасах підключили опалення у низці медичних та освітніх закладах. Проте багатоквартирні будинки досі не отримали тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КПТМ "Черкаситеплокомуненерго".

Опалювальний сезон у Черкасах почався ще 15 жовтня. Вчора теплоносій повинні були подати у житлові будинки, але цього не сталося. 

Частина керівників ОСББ та управителі вирішили відтермінувати початок опалювального сезону для своїх будинків. Незважаючи на те, що такі рішення не можуть прийматися одноосібно. Це мають вирішувати співвласники на загальнобудинкових зборах.

За словами директора КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" Павла Карася, у зв’язку з цим, налагодити подачу тепла стало неможливо. Оскільки працівники підприємства тепер не мають доступу приблизно до третини будинків.

Для запуску системи теплопостачання підприємству необхідно декілька діб. Однак, якщо працівники не матимуть доступ до усіх будинків, початок опалювального сезону у місті може бути зірвано. У такому випадку підприємство не зможе подати населенню тепло до холодів.

Раніше ми писали, як підготувати батареї до опалювального сезону. Громадянам радять перевірити батареї у власних оселях і за потреби заздалегідь підготувати їх до холодів.

Читайте також, що буде з опаленням в містах Донецької області. Через активні бойові дії та російські обстріли опалювальний сезон у Донецькій області знаходиться під загрозою. Місцева влада та комунальники роблять усе можливе та неможливе, щоб забезпечити теплом мешканців регіону.

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ТеплокоммунэнергоОпалювальный сезон