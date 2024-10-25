В Черкассах до сих пор не подключили отопление в домах: что известно

Отопительный сезон в Черкассах начался еще 15 октября. Вчера теплоноситель должны были подать в жилые дома, но этого не произошло.

Часть руководителей ОСМД и управляющие решили отсрочить начало отопительного сезона для своих домов. Несмотря на то, что такие решения не могут приниматься единолично. Это должны решать совладельцы на общедомовом собрании.

По словам директора КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" Павла Карася, в связи с этим, наладить подачу тепла стало невозможно. Поскольку работники предприятия теперь не имеют доступа к трети домов.

Для запуска системы теплоснабжения предприятию нужно несколько суток. Однако, если работники не будут иметь доступ ко всем домам, начало отопительного сезона в городе может быть сорвано. В таком случае предприятие не сможет подать населению тепло до холодов.