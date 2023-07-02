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У Черкасах частково зникла вода: у чому причина

Фото: у Черкасах частково зникла вода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Черкасах сьогодні, 2 липня, сталася аварія на насосній станції. Через це частина міста залишилася без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативну службу Черкаської міської ради.

"Без водопостачання м. Черкаси, аварія на насосній станції КП "Черкасиводоканал", орієнтовно 2-3 години", - йдеться у повідомленні.

У соцмережах повідомляють, що водопостачання частково немає у мікрорайонах "Казбет", "Дахнівський" та "Луначарського".

При цьому в обленерго у коментарі "Суспільному" заявили, що сталася аварія мікрорайоні "Дахнівський".

"Бригади працюють, орієнтовний час на відновлення електропостачання — близько двох годин", - кажуть в обленерго..

Нагадаємо, 21 червня у Черкаській області сталися одразу дві аварії на електромережах. Через це частина жителів Черкас залишилася без світла.

Того ж дня проблеми зі світлом також виникли у Києві та Київській області.

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ЧеркасиВодопостачанняАвария