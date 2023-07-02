У Черкасах частково зникла вода: у чому причина

"Без водопостачання м. Черкаси, аварія на насосній станції КП "Черкасиводоканал", орієнтовно 2-3 години", - йдеться у повідомленні.

У соцмережах повідомляють, що водопостачання частково немає у мікрорайонах "Казбет", "Дахнівський" та "Луначарського".

При цьому в обленерго у коментарі "Суспільному" заявили, що сталася аварія мікрорайоні "Дахнівський".

"Бригади працюють, орієнтовний час на відновлення електропостачання — близько двох годин", - кажуть в обленерго..

Нагадаємо, 21 червня у Черкаській області сталися одразу дві аварії на електромережах. Через це частина жителів Черкас залишилася без світла.

Того ж дня проблеми зі світлом також виникли у Києві та Київській області.

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