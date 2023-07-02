RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черкассах частично исчезла вода: в чем причина

Фото: в Черкассах частично исчезла вода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Черкассах сегодня, 2 июля, произошла авария на насосной станции. Поэтому часть города осталась без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную службу Черкасского городского совета.

"Без водоснабжения г. Черкассы, авария на насосной станции КП "Черкассыводоканал", ориентировочно 2-3 часа", - говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что водоснабжение частично отсутствует в микрорайонах "Казбет", "Дахновский" и "Луначарский".

При этом в облэнерго в комментарии "Суспільному" заявили, что произошла авария в микрорайоне "Дахновский".

"Бригады работают, ориентировочное время на восстановление электроснабжения - около двух часов", - говорят в облэнерго.

Напомним, 21 июня в Черкасской области произошли сразу две аварии на электросетях. Поэтому часть жителей Черкасс осталась без света.

В тот же день проблемы со светом возникли также в Киеве и Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧеркассыВодоснабжениеАвария