Росія знову тримає у Чорному морі носій "Калібрів", - ВМС

Вранці у суботу, 8 лютого, в акваторії Чорного моря зафіксовано 1 корабель, який Росія утримує на бойовому чергуванні. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр".
Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських Сил ЗСУ.
Російський бойовий корабель, що перебуває у Чорному морі, у разі застосування здатен запустити загальним залпом до 4 "Калібрів".
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі були помічені 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.
Крім того, за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:
"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували у ВМС.
Нагадаємо, вчора у Чорному морі теж фіксували один ракетоносій із загальним залпом до 4 "Калібрів". Водночас у Середземному також була та кількість, що і сьогодні - 6 суден загалом, два з яких є носіями "Калібрів" із залпом до 22 ракет.
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