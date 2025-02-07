В Чорному морі зафіксовано російський носій "Калібрів",- ВМС

Вранці у п’ятницю, 7 лютого, в акваторії Чорного моря зафіксовано 1 корабель, який Росія продовжує утримувати на бойовому чергуванні. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських Сил ЗСУ.

Ракетоносій РФ, що перебуває у Чорному морі, у разі бойового застосування здатен запустити загальним залпом до 4 "Калібрів".

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі були помічені 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 4 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 4 судна, з них 2 рухалось з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували у ВМС.