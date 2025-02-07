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В Чорному морі зафіксовано російський носій "Калібрів",- ВМС

П'ятниця 07 лютого 2025 06:43
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В Чорному морі зафіксовано російський носій "Калібрів",- ВМС Фото: російський корабель продовжує бути присутніми в Чорному морі (facebook/mod.mil.ru)
Автор: Михайло Шилін

Вранці у п’ятницю, 7 лютого, в акваторії Чорного моря зафіксовано 1 корабель, який Росія продовжує утримувати на бойовому чергуванні. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських Сил ЗСУ.

Ракетоносій РФ, що перебуває у Чорному морі, у разі бойового застосування здатен запустити загальним залпом до 4 "Калібрів".

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі були помічені 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 4 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 4 судна, з них 2 рухалось з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували у ВМС.

В Чорному морі зафіксовано російський носій &quot;Калібрів&quot;,- ВМС

Нагадаємо, що раніше у Повітряних силах ЗСУ уточняли, що окупанти не запускали "Калібри" під час масованого удару по Україні 1 лютого.

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