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Россия снова держит в Черном море носитель "Калибров", - ВМС

Фото: для Украины снова есть угроза обстрелов (facebook/mod.mil.ru)
Автор: Михаил Шилин

Утром в субботу, 8 февраля, в акватории Черного моря зафиксирован 1 корабль, который Россия удерживает на боевом дежурстве. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.

Российский боевой корабль, находящийся в Черном море, в случае применения способен запустить общим залпом до 4 "Калибров".

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море были замечены 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 1 судно, движение в направлении пролива Босфор не осуществлялось;
  • в Азовское море - 1 судно, которое двигалось из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали в ВМС.

Напомним, вчера в Черном море тоже фиксировали один ракетоноситель с общим залпом до 4 "Калибров". В то же время в Средиземном также было то количество, что и сегодня - 6 судов в целом, два из которых являются носителями "Калибров" с залпом до 22 ракет.

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