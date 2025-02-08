Россия снова держит в Черном море носитель "Калибров", - ВМС

Утром в субботу, 8 февраля, в акватории Черного моря зафиксирован 1 корабль, который Россия удерживает на боевом дежурстве. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.
Российский боевой корабль, находящийся в Черном море, в случае применения способен запустить общим залпом до 4 "Калибров".
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море были замечены 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход Керченским проливом осуществили:
"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали в ВМС.
Напомним, вчера в Черном море тоже фиксировали один ракетоноситель с общим залпом до 4 "Калибров". В то же время в Средиземном также было то количество, что и сегодня - 6 судов в целом, два из которых являются носителями "Калибров" с залпом до 22 ракет.
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