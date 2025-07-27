Черговий воєнний злочин РФ: авіаудар по Іллінівці забрав життя чоловіка, є поранені

Обстріли міста Суми

Нагадаємо, що раніше сьогодні російські окупанти ударили по Сумах дроном. Унаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередач.

Крім того, до медиків звернулися 7-річний хлопчик та його 34-річна мама, які перебували поруч із місцем вибуху.

Пізніше стало відомо, що російські війська повторно атакували місто. Під удар потрапили об’єкти критичної інфраструктури. Як наслідок частина Сум та області залишилися без світла.

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