Черговий транш МВФ Україні опинився під питанням, - джерело

За інформацією джерел РБК-Україна, знайомих з перебігом переговорів з МВФ, якщо рішення про створення ВАС не буде ухвалено найближчими днями, найімовірніше, стане попередньою умовою (prior actions) для продовження фінансування.

Скасування "поправок Лозового" - другий маяк програми з МВФ, який не виконано Україною. Співрозмовник видання, знайомий із процесом переговорів, повідомив, що дискусія з цього питання з МВФ триває і, можливо, терміни виконання цієї умови можуть бути перенесені ще раз.

"Якщо з питання "правок Лозового" триває дискусія, то з приводу суду - "маяк", найімовірніше, стане попередньою умовою", - сказав співрозмовник видання, обізнаний із ходом перемовин із МВФ.

Структурні маяки

"Поправки Лозового". Йдеться про зміни до низки кодексів, ухвалених Радою ще 2017 року. Серед іншого, вони обмежують строк досудових розслідувань злочинів. Тоді було передбачено, що в разі нерозкриття справи у встановлені строки кримінальне провадження необхідно закривати. Дія таких обмежень створює умови, за яких корупціонери можуть уникнути покарання.

У меморандумі з МВФ умова про скасування "правок Лозового" з'явилася влітку минулого року. І вже двічі термін виконання цього "маяка" відкладався. За останньою версією меморандуму її потрібно було виконати до кінця грудня 2024 року. Але Рада не може ухвалити рішення. Остання спроба внести зміни до законодавства з цього питання була в середині січні, але законопроєкт так і не був включений до порядку денного.

Проти скасування цих поправок" виступає бізнес, побоюючись, що розслідування кримінальних справ можуть стати нескінченними.

Створення нового Вищого адміністративного суду (ВАС). Цяумова з'явилася в меморандумі з МВФ наприкінці 2023 року. Адмінсуд має замінити ліквідований Окружний адміністративний суд (ОАСК).

Новий суд розглядатиме справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК). Термін виконання цього "маяка" теж переносився кілька разів. Але зараз, за інформацією видання, місія МВФ з цього питання займає більш жорстку позицію і не налаштована далі продовжувати терміни.