Очередной транш МВФ Украине оказался под вопросом, - источник

По информации источников РБК-Украина, знакомых с ходом переговоров с МВФ, если решение о создании ВАС не будет принято в ближайшие дни, вероятнее всего, станет предварительным условием (prior actions) для продолжения финансирования.

Отмена "поправок Лозового" - второй маяк программы с МВФ, которое не выполнено Украиной. Собеседник издания, знакомый с процессом переговоров, сообщил, что дискуссия по этому вопросу с МВФ продолжается и, возможно, сроки выполнения этого условия могут быть перенесены еще раз.

"Если по вопросу "правок Лозового" идет дискуссия, то по поводу суда - "маяк", скорее всего, станет предварительным условием", - сказал собеседник издания, знакомый с ходом переговоров с МВФ.

Структурные маяки

"Поправки Лозового". Речь об изменениях в ряд кодексов, принятых Радой еще в 2017 году. Среди прочего, они ограничивают срок досудебных расследований преступлений. Тогда было предусмотрено, что в случае нераскрытия дела в установленные сроки уголовное производство необходимо закрывать. Действие таких ограничений создает условия, при которых коррупционеры могут избежать наказания.

В меморандуме с МВФ условие об отмене "правок Лозового" появилось летом прошлого года. И уже дважды срок выполнения этого "маяка" откладывался. По последней версии меморандума его нужно было выполнить к концу декабря 2024 года. Но Рада не может принять решения. Последняя попытка внести изменения в законодательство по этому вопросу была в середине январе, но законопроект так и не был включен в повестку дня.

Против отмены этих поправок" выступает бизнес, опасаясь, что расследования уголовных дел могут стать бесконечными.

Создание нового Высшего административного суда (ВАС). Это условие появилось в меморандуме с МВФ в конце 2023 года. Админсуд должен заменить ликвидированный Окружной административный суд (ОАСК).

Новый суд будет рассматривать дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК). Срок выполнения этого "маяка" тоже переносился несколько раз. Но сейчас, по информации издания, миссия МВФ по этому вопросу занимает более жесткую позицию и не настроена дальше продлевать сроки.