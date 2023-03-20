Черговий шантаж? Путін погрожує не продовжувати "зернову угоду"

Путін стверджує, що більшість зерна "коридором" Чорним морем йде в "ситі країни", а не в Африку. При цьому диктатор висуває свої умови щодо "зернової угоди" і стверджує, що угоду продовжили лише на 60 днів.

"Питання про подальшу участь РФ у зерновій угоді вирішуватиметься залежно від обліку нашої позиції", - сказав він.

Крім того, російський диктатор пообіцяв, що у разі виходу Росії з зернової ініціативи відправити зерно в Африку безкоштовно.

"Якщо ми все-таки ухвалимо рішення не продовжувати цю угоду через 60 діб, то ми готові весь той обсяг, який був направлений за попередній час в країни Африки, які особливо потребують, поставити з Росії в ці країни безкоштовно", - заявив Путін.

Нагадаємо, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що "зернову угоду" продовжили на 120 днів.

Однак Росія стверджує, що нібито давала згоду на продовження угоди лише на 60 днів.

Сьогодні МЗС РФ опублікувало перелік вимог щодо "зернової угоди" і погрожує вийти з угоди, якщо їх не виконуватимуть.

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