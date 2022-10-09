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"Подарунок" Путіну. Словаччина поставила Україні нову партію зброї

Фото: Україна отримає дві САУ Zuzana-2 від Словаччини (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Україна отримає від Словаччини ще дві гаубиці Zuzana-2.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"До 70-річчя ми вручили черговий подарунок агресору Путіну. Ще дві нові гаубиці Zuzana-2 надійшли до України", - розповів він.

Що відомо про Zuzana-2: 5 фактів

  • була вперше представлена у 2008 році і є глибокою модифікацією розробленої ще у 1970-х роках чехословацької 152-мм САУ ShKH vz. 77 Danа;
  • її оснащено 155-мм гарматою, що збільшило далекобійність до понад 40 кілометрів;
  • майже на 5 кілометрів перевершує результат російської модернізованої САУ 2С5М "Гіацинт";
  • її обладнано сучасною автоматизованою системою управління вогнем;
  • може здійснювати 5 пострілів за хвилину та 13 пострілів за перші 3 хвилини.

Як повідомлялось, раніше стало відомо, що уряд Словаччини прийняв рішення передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Zuzana-2. Бійці Збройних сил України вже проходять навчання.

Нагадаємо, Данія, Норвегія та Німеччина оплатять виробництво Zuzana-2 для Збройних сил України. Передбачається, що за кошти трьох країн збудують 16 самохідних гаубиць.

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Зброя в Україні