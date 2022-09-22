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Черговий легіонер покинув табір збірної України: яка причина

Фото: Віктор Коваленко (ліворуч) пропустить ще два матчі збірної (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер збірної України Олександр Петраков після поразки від Шотландії (0:3) розповів про нові кадрові втрати національної команди. Зокрема, найближчі матчі пропустить хавбек Віктор Коваленко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Лави "синьо-жовтих" покинули ще два виконавці. У наступних поєдинках проти збірних Вірменії та Шотландії головній команді не допоможе не тільки півзахисник італійської "Спеції", але й воротар Анатолій Трубін.

"Я прийняв рішення, подякував йому (Трубіну – ред.). Він поїде на допомогу молодіжній збірній України. Також залишить розташування команди Коваленко. Йому зробили МРТ, у нього травма", – заявив керманич збірної.

26-річний хавбек прибув до табору збірної з мікротравмою. Під час поглибленого обстеження лікарів у нього виявили надрив привідного м'яза. Реабілітацію Коваленко проходитиме в "Спеції".

У Лізі націй 2022/23 збірна України проведе ще два матчі. 24 вересня "синьо-жовті" зіграють проти Вірменії у Єревані, а 27 вересня приймуть збірну Шотландії в Кракові.

Нагадаємо, що українська збірна зазнала розгрому від Шотландії в Глазго.

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