RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Очередной легионер покинул лагерь сборной Украины: какова причина

Фото: Виктор Коваленко (слева) пропустит еще два матча сборной (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после поражения от Шотландии (0:3) рассказал о новых кадровых потерях национальной команды. В частности, ближайшие матчи пропустит хавбек Виктор Коваленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Ряды "сине-желтых" покинули еще два исполнителя. В следующих поединках против сборных Армении и Шотландии главной команде не поможет не только полузащитник итальянской "Специи", но и вратарь Анатолий Трубин.

"Я принял решение, поблагодарил его (Трубина – ред.). Он поедет на помощь молодежной сборной Украины. Также покинет расположение команды Коваленко. Ему сделали МРТ, у него травма", – заявил наставник сборной.

26-летний хавбек прибыл в лагерь сборной с микротравмой. Во время углубленного обследования врачей у него обнаружили надрыв приводящей мышцы. Реабилитацию Коваленко пройдет в "Специи".

В Лиге наций 2022/23 сборная Украины проведет еще два матча. 24 сентября "сине-желтые" сыграют против Армении в Ереване, а 27 сентября примут сборную Шотландии в Кракове.

Напомним, что украинская сборная потерпела разгром от Шотландии в Глазго.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныЛига наций