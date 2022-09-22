Очередной легионер покинул лагерь сборной Украины: какова причина

Ряды "сине-желтых" покинули еще два исполнителя. В следующих поединках против сборных Армении и Шотландии главной команде не поможет не только полузащитник итальянской "Специи", но и вратарь Анатолий Трубин.

"Я принял решение, поблагодарил его (Трубина – ред.). Он поедет на помощь молодежной сборной Украины. Также покинет расположение команды Коваленко. Ему сделали МРТ, у него травма", – заявил наставник сборной.

26-летний хавбек прибыл в лагерь сборной с микротравмой. Во время углубленного обследования врачей у него обнаружили надрыв приводящей мышцы. Реабилитацию Коваленко пройдет в "Специи".

В Лиге наций 2022/23 сборная Украины проведет еще два матча. 24 сентября "сине-желтые" сыграют против Армении в Ереване, а 27 сентября примут сборную Шотландии в Кракове.