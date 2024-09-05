Черговий клуб знявся з чемпіонату України: там нарікали на мобілізацію футболістів

Закарпатський "Хуст" вирішив припинити змагання в Першій лізі після трьох турів сезону 2024/25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.
Із футбольної мапи України зник черговий колектив. Із трьома поразками в пасиві керівництво "Хуста" вирішило зняти команду з турніру.
"Вчора, 4 вересня, через низку об'єктивних причин, було прийняте надскладне рішення про зняття основної команди з розіграшу чемпіонату Першої ліги ПФЛ.
Клуб продовжить існувати і, як і раніше, ми будемо розвивати дитячий футбол у нашому місті", – йдеться в заяві клубу.
"Хуст" міг не вийти на старт Першої ліги взагалі. У міжсезоння циркулювали чутки про фінансові проблеми закарпатців. У якийсь момент клуб вів перемовини про об'єднання з аматорським колективом "Подоляни" з Тернополя, але потім процес згорнули.
Навесні вітчизняний футбол сколихнув скандал через зникнення оборонця першолігового "Хуста" Сираша. На місцевому вокзалі до нього підійшли працівники ТЦК і відвезли в колишній військкомат. Потім зв'язок із футболістом узагалі зник.
Зняття "Хуста" на ранній стадії сезону додасть зайвої мороки Професіональній футбольній лізі та низці клубів. Закарпатці виступали в групі A Першої ліги.
Згідно з регламентом, результати матчів закарпатців анулюють. Причина – "Хуст" не провів 50% поєдинків. Отже, кількість команд у групі зменшиться до восьми, а хмельницьке "Поділля", тернопільська "Нива" та кам'янець-подільський "Епіцентр" втратять по 3 очки за перемоги над закарпатцями.
Лідером чемпіонату залишиться волочиський "Агробізнес" (12 очок). Натомість "Епіцентр" втратить другу позицію в турнірній таблиці, а "Нива" ділитиме останнє місце з івано-франківським "Прикарпаттям".
До слова, раніше "Оболонь" призначила Шищенка тренером замість Іващенка.
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