Черговий клуб знявся з чемпіонату України: там нарікали на мобілізацію футболістів

Із футбольної мапи України зник черговий колектив. Із трьома поразками в пасиві керівництво "Хуста" вирішило зняти команду з турніру.

"Вчора, 4 вересня, через низку об'єктивних причин, було прийняте надскладне рішення про зняття основної команди з розіграшу чемпіонату Першої ліги ПФЛ.

Клуб продовжить існувати і, як і раніше, ми будемо розвивати дитячий футбол у нашому місті", – йдеться в заяві клубу.

"Хуст" міг не вийти на старт Першої ліги взагалі. У міжсезоння циркулювали чутки про фінансові проблеми закарпатців. У якийсь момент клуб вів перемовини про об'єднання з аматорським колективом "Подоляни" з Тернополя, але потім процес згорнули.

Навесні вітчизняний футбол сколихнув скандал через зникнення оборонця першолігового "Хуста" Сираша. На місцевому вокзалі до нього підійшли працівники ТЦК і відвезли в колишній військкомат. Потім зв'язок із футболістом узагалі зник.

Як зміниться турнірна таблиця Першої ліги

Зняття "Хуста" на ранній стадії сезону додасть зайвої мороки Професіональній футбольній лізі та низці клубів. Закарпатці виступали в групі A Першої ліги.

Згідно з регламентом, результати матчів закарпатців анулюють. Причина – "Хуст" не провів 50% поєдинків. Отже, кількість команд у групі зменшиться до восьми, а хмельницьке "Поділля", тернопільська "Нива" та кам'янець-подільський "Епіцентр" втратять по 3 очки за перемоги над закарпатцями.

Лідером чемпіонату залишиться волочиський "Агробізнес" (12 очок). Натомість "Епіцентр" втратить другу позицію в турнірній таблиці, а "Нива" ділитиме останнє місце з івано-франківським "Прикарпаттям".