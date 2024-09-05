Очередной клуб снялся с чемпионата Украины: там жаловались на мобилизацию футболистов

С футбольной карты Украины исчез очередной коллектив. С тремя поражениями в пассиве руководство "Хуста" решило снять команду с турнира.

"Вчера, 4 сентября, по ряду объективных причин, было принято сверхсложное решение о снятии основной команды с розыгрыша чемпионата Первой лиги ПФЛ.

Клуб продолжит существовать и по-прежнему мы будем развивать детский футбол в нашем городе", – говорится в заявлении клуба.

"Хуст" мог вообще не выйти на старт Первой лиги. В межсезонье циркулировали слухи о финансовых проблемах закарпатцев. В какой-то момент клуб вел переговоры об объединении с любительским коллективом "Подоляны" из Тернополя, но затем процесс свернули.

Весной в отечественном футболе разразился скандал из-за исчезновения защитника перволигового "Хуста" Сираша. На местном вокзале к нему подошли работники ТЦК и увезли в бывший военкомат. Потом связь с футболистом вообще исчезла.

Как изменится турнирная таблица Первой лиги

Снятие "Хуста" на ранней стадии сезона добавит лишней мороки Профессиональной футбольной лиге и ряду клубов. Закарпатцы выступали в группе A Первой лиги.

Согласно регламенту результаты матчей закарпатцев аннулируют. Причина – "Хуст" не провел 50% поединков. Таким образом, количество команд в группе уменьшится до восьми, а хмельницкое "Подолье", тернопольская "Нива" и каменец-подольский "Эпицентр" потеряют по 3 очка за победы над закарпатцами.

Лидером чемпионата останется волочисский "Агробизнес" (12 очков). В свою очередь "Эпицентр" потеряет вторую позицию в турнирной таблице, а "Нива" будет делить последнее место с ивано-франковским "Прикарпатьем".