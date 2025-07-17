Черговий фейк росіян: в ЦПД спростували "оточення" однієї з бригад ЗСУ під Куп'янськом

В ЦПД зазначили, що ролик активно поширюють не тільки користувачі китайської соцмережі, але й російські пропагандисти. Але в реальності відео фейкове, його створили за допомогою штучного інтелекту. А жодного оточення немає.

"На ознаки втручання ШІ вказують такі деталі: неприродна міміка обличчя й частота моргання героя, мінімальні рухи губ. Крім того, у 114 ОБрТрО Центру повідомили, що жодного оточення підрозділів 114-ї бригади не відбулося. Бійці бригади повністю контролюють ситуацію на ділянці фронту та продовжують ефективно знищувати ворога", - сказано у повідомленні.

В ЦПД зазначили, що фейки такого роду російська пропаганда поширює з метою деморалізації українських військових та цивільного населення. В Центрі закликають вірити виключно верифікованим джерелам інформації.