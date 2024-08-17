UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чергова пропаганда РФ. Масової "евакуації" з-під Курська в Запорізьку область немає, - ОВА

Фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

На тлі операції ЗСУ у Курській області, росіяни збиралися евакуювати жителів на частину тимчасово окупованої Запорізької області. Проте ніякої масової евакуації немає.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону та його допис у Telegram.

За словами Федорова, реально відбуваються лише поодинокі випадки переселення. Зокрема, є перші "гастролери" з Курської області, яких окупанти привозять до тимчасово окупованої Кирилівки.

"Із сотень захоплених росіянами баз відпочинку лише кілька, наприклад, "Перлина Таврії", прийняли евакуйованих "відпочивальників" з Курської області", - додав голова Запорізької ОВА.

Федоров наголосив, що евакуація курян на тимчасово окуповані території є черговим пропагандистським кроком окупантів, щоб показати "турботу" про своїх та випросити додаткові кошти з російського бюджету.

Україна запропонувала евакуацію курянам

Нагадаємо, що днями Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися в Україні або ж потребують гуманітарної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКурська областьВійна в Україні