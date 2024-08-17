Чергова пропаганда РФ. Масової "евакуації" з-під Курська в Запорізьку область немає, - ОВА

За словами Федорова, реально відбуваються лише поодинокі випадки переселення. Зокрема, є перші "гастролери" з Курської області, яких окупанти привозять до тимчасово окупованої Кирилівки.

"Із сотень захоплених росіянами баз відпочинку лише кілька, наприклад, "Перлина Таврії", прийняли евакуйованих "відпочивальників" з Курської області", - додав голова Запорізької ОВА.

Федоров наголосив, що евакуація курян на тимчасово окуповані території є черговим пропагандистським кроком окупантів, щоб показати "турботу" про своїх та випросити додаткові кошти з російського бюджету.