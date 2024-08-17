Очередная пропаганда РФ. Массовой "эвакуации" из-под Курска в Запорожскую область нет, - ОВА

На фоне операции ВСУ в Курской области россияне собирались эвакуировать жителей на часть временно оккупированной Запорожской области. Однако никакой массовой эвакуации нет.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона и его сообщение в Telegram.
По словам Федорова, реально происходят только единичные случаи переселения. В частности, есть первые "гастролеры" из Курской области, которых оккупанты привозят во временно оккупированную Кирилловку.
"Из сотен захваченных россиянами баз отдыха всего несколько, например, "Жемчужина Таврии", приняли эвакуированных "отдыхающих" из Курской области", - добавил глава Запорожской ОВА.
Федоров подчеркнул, что эвакуация курян на временно оккупированные территории является очередным пропагандистским шагом окупантов, чтобы показать "заботу" о своих и выпросить дополнительные средства из российского бюджета.
Напомним, что на днях Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которые хотят эвакуироваться в Украину или же нуждаются в гуманитарной помощи.
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