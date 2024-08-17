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Очередная пропаганда РФ. Массовой "эвакуации" из-под Курска в Запорожскую область нет, - ОВА

Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На фоне операции ВСУ в Курской области россияне собирались эвакуировать жителей на часть временно оккупированной Запорожской области. Однако никакой массовой эвакуации нет.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона и его сообщение в Telegram.

По словам Федорова, реально происходят только единичные случаи переселения. В частности, есть первые "гастролеры" из Курской области, которых оккупанты привозят во временно оккупированную Кирилловку.

"Из сотен захваченных россиянами баз отдыха всего несколько, например, "Жемчужина Таврии", приняли эвакуированных "отдыхающих" из Курской области", - добавил глава Запорожской ОВА.

Федоров подчеркнул, что эвакуация курян на временно оккупированные территории является очередным пропагандистским шагом окупантов, чтобы показать "заботу" о своих и выпросить дополнительные средства из российского бюджета.

Украина предложила эвакуацию курянам

Напомним, что на днях Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которые хотят эвакуироваться в Украину или же нуждаются в гуманитарной помощи.

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