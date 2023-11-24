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Чергова група українців вийшла із Сектору Газа: скільки всього евакуювали

Фото: Олег Ніколенко, спікер МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький

Вісім громадян України сьогодні, 24 листопада, вийшли із Сектору Газа до Єгипту. Загалом з палестинського анклаву вже евакуювали понад 200 українців.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Протягом цієї доби з Гази до Єгипту виведено 8 громадян України, а 26 громадян сьогодні доставлені чартерним рейсом з Єгипту до Молдови. Наші дипломати надали їм сприяння в переїзді до України", - розповів Ніколенко.

За його словами, загалом у рамках першого етапу евакуації Україні вдалося вивести із Сектору Газа 259 осіб.

Спікер наголосив, що Україна вдячна Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за підтримку у питанні евакуації.

Також він додав, що зусилля МЗС України щодо допомоги українцям у Секторі Газа перебувають на особливому контролі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Евакуація із Сектору Газа

Нагадаємо, бойовики ХАМАС напали на Ізраїль ще 7 жовтня. Після цього Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів. Сектор Газа був повністю заблокований і звідти ніхто не міг виїхати.

8 листопада Україні вдалося евакуювати першу групу своїх громадян - 43 особи.

Після цього евакуація продовжилась. Всього відомо про понад 300 українців, які перебували на території палестинського анклаву до 8 листопада.

 

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ХАМАСМЗС УкраїниІзраїльПалестинаСектор Газа