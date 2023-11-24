Очередная группа украинцев вышла из Сектора Газа: сколько всего эвакуировали

"В течение этих суток из Газы в Египет выведено 8 граждан Украины, а 26 граждан сегодня доставлены чартерным рейсом из Египта в Молдову. Наши дипломаты оказали им содействие в переезде в Украину", - рассказал Николенко.

По его словам, всего в рамках первого этапа эвакуации Украине удалось вывести из Сектора Газа 259 человек.

Спикер подчеркнул, что Украина благодарна Египту, Израилю, Катару и другим партнерам за поддержку в вопросе эвакуации.

Также он добавил, что усилия МИД Украины в вопросе помощи украинцам в Секторе Газа находятся на особенном контроле министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Эвакуация из Сектора Газа

Напомним, боевики ХАМАС напали на Израиль еще 7 октября. После этого Армия обороны Израиля начала операцию против террористов. Сектор Газа был полностью заблокирован и оттуда никто не мог выехать.

8 ноября Украине удалось эвакуировать первую группу своих граждан - 43 человек.

После этого эвакуация продолжилась. Всего известно о более 300 украинцах, которые находились на территории палестинского анклава до 8 ноября.