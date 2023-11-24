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Очередная группа украинцев вышла из Сектора Газа: сколько всего эвакуировали

Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

Восемь граждан Украины сегодня, 24 ноября, вышли из Сектора Газа в Египет. Всего из палестинского анклава уже эвакуировали более 200 украинцев.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В течение этих суток из Газы в Египет выведено 8 граждан Украины, а 26 граждан сегодня доставлены чартерным рейсом из Египта в Молдову. Наши дипломаты оказали им содействие в переезде в Украину", - рассказал Николенко. 

По его словам, всего в рамках первого этапа эвакуации Украине удалось вывести из Сектора Газа 259 человек. 

Спикер подчеркнул, что Украина благодарна Египту, Израилю, Катару и другим партнерам за поддержку в вопросе эвакуации. 

Также он добавил, что усилия МИД Украины в вопросе помощи украинцам в Секторе Газа находятся на особенном контроле министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. 

Эвакуация из Сектора Газа

Напомним, боевики ХАМАС напали на Израиль еще 7 октября. После этого Армия обороны Израиля начала операцию против террористов. Сектор Газа был полностью заблокирован и оттуда никто не мог выехать. 

8 ноября Украине удалось эвакуировать первую группу своих граждан - 43 человек. 

После этого эвакуация продолжилась. Всего известно о более 300 украинцах, которые находились на территории палестинского анклава до 8 ноября. 

 

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ХАМАСМИД УкраиныИзраильПалестинаСектор Газа