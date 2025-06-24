Черги зменшаться? МВС запровадило важливі зміни в записі до сервісних центрів

Що відомо про зміни у сервісних центрах МВС

У ГСЦ МВС розповіли, що:

зібрали, проаналізували та узагальнили звернення громадян;

внесли важливі зміни до системи Е-запис.

Уточнюється, що було, зокрема:

збільшено кількість онлайн-записів на послуги;

розширено штат екзаменаторів.

"Чуємо та розуміємо потреби відвідувачів, а тому постійно вдосконалюємо сервіс", - наголосили у прес-службі Головного сервісного центру.

Водночас зазначається, що будь-які зміни потребують часу та злагодженого планування, адже це - глобальне переналаштування системи.

"Тому просимо з розумінням ставитись до можливих тимчасових незручностей і допомагати адміністраторам якісно виконувати свою роботу", - додали ГСЦ МВС.

Як відвідувачам швидше отримати послуги: поради

Для того, щоб швидше отримати послуги у сервісних центрах МВС, українцям радять дотримуватись низки простих кроків.

Завчасно планувати свій візит, адже попередній онлайн-запис дозволяє обрати зручну локацію та час для отримання послуги.

"Це зменшує емоційне напруження, прискорює обслуговування та робить процес отримання послуги комфортнішим", - пояснили громадянам.

Користуватись онлайн-сервісами.

"Кабінет водія і "Дія" - це зручно, швидко та доступно. Єдина умова - наявність смартфона з доступом до мережі Інтернет", - нагадали українцям.

Наприклад, віддалено - онлайн - можливо:

обміняти посвідчення водія;

замовити індивідуальний номерний знак;

призначити чи скасувати належного користувача;

перереєструвати авто чи мотоцикл.

Перевіряти пакет документів перед візитом до сервісного центру МВС - це також допоможе уникнути затримок, адже невідповідність документів збільшує терміни обслуговування.

Дізнаватись актуальну інформацію лише з офіційних ресурсів сервісних центрів МВС.

"Нам важливо, аби інформацію про зміни в роботі клієнти отримували вчасно та без викривлень", - наголосили у ГСЦ МВС.

Своєчасно скасовувати онлайн-запис, якщо здійснити візит не виходить (щоб дати можливість скористатися послугами іншим людям).

Не пропускати виклик адміністратора.

Українцям нагадали, що попередній онлайн-запис активний з 08:00 поточного дня та має свій визначений час.

"Після трьох викликів і неявки до столу адміністратора система здійснює автоматичне скасування запису без можливості відновлення. У такому разі, доведеться реєструватися на послугу заново", - пояснили громадянам.

Не перевищувати ліміт записів, адже система має посилений захист від зовнішнього втручання, тому може блокувати часті типові записи.

"Варто відповідально ставитись до візиту та переносити його за нагальної потреби", - зауважили у ГСЦ МВС.

Після скасування запису зачекати до 30 хвилин - щоб дані в системі оновилися і можна було здійснювати повторний запис.

"Літо у розпалі – пора відпочинку, а отже чимало громадян поєднують подорожі з візитами до сервісних центрів МВС. Тому важливо дотримуватися простих правил - і отримання послуг у сервісних підрозділах стане комфортним для всіх", - підсумували у ГСЦ МВС.