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Очереди на выезд в Васильевке в сторону Запорожья ждут несколько тысяч людей

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Запорожье , Суббота 15 октября 2022 15:37
Очереди на выезд в Васильевке в сторону Запорожья ждут несколько тысяч людей Фото: в оккупированной Васильевке стоят в очереди 4 тысячи людей (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На блокпосте оккупантов в Васильевке Запорожской области ожидают выезда в сторону Запорожья 4 тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Фёдорова.

"За 2,5 недели оккупанты пропустили на подконтрольную Украине территорию всего 200 авто из тысяч желающих покинуть аннексированные части Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей", - рассказал он.

По его словам, таким образом на вражеском блокпосте в Васильевке оккупанты продолжают удерживать жителей в заложниках.

"Люди в отчаянии, на днями и ночами в машинах, на холоде, без нормальной еды, с детьми, старенькими родителями просто устали ждать и разворачиваются в оккупированный дом", - добавил Федоров.

Напомним, что недавно россияне обстреляли стоящую в очереди гражданскую колонну на выезде из Запорожья. Погиб 31 человек, еще десятки получили ранения.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Васильевке (Запорожская область) стоят почти 6 тысяч автомобилей с гражданскими.

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