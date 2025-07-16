Черги скасовуються: "Нова пошта" дозволила самостійно відправляти й отримувати посилки

Раніше РБК-Україна розповідало, що "Нова пошта" нагадала про послугу "Пункт передачі", яка дозволяє тимчасово залишити посилку, валізу чи інші речі у відділенні, поштоматі або пункті видачі для зберігання чи подальшої передачі. Сервіс працює за принципом "залишив - забрав", підходить для подорожей або доставки без визначеного отримувача. Зберігання - до 7 днів (або до 3 днів для палет), далі - за додаткову плату.

Також ми писали, що українці тепер можуть напряму замовляти одяг і взуття з чеського онлайн-магазину Footshop завдяки партнерству з "Новою поштою". Доставка стартує від 99 гривень, триває щонайменше 4 дні, а повернення - безкоштовне до 30 днів.

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