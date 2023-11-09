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Черги з 1700 вантажівок на три КПП. Ситуація на кордоні України з Польщею (відео)

Фото: яка ситуація на кордоні України 9 листопада через страйк перевізників у Польщі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Страйк польських перевізників триває вже третій день. У зв'язку з цим понад 1700 фур "застрягли" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці ЛЬвівського прикордонного загону Олександри Кучковської.

"На українсько-польському кордоні ми продовжуємо фіксувати ускладнення руху вантажних транспортних засобів. Зокрема, у напрямку на в`їзд в Україну спостерігається ускладнення руху вантажівок на пункті пропуску "Краківець", - розповіла вона.

Водночас, за словами речниці, на пунктах пропуску "Рава-Руська" та "Яготин" рух вантажного транспорту ускладениий в обох напрямках.

Черги на кожному з трьох КПП

  • у пункті пропуску "Краківець" сьогодні на в’їзд в Україну вже утворилася черга з 510 вантажівок;
  • у пункті "Рава-Руська" ускладнено рух вантажівок у двох напрямках. Наразі тут накопичення 410 вантажівок;
  • у пункті пропуску "Ягодин" - черга з 810 транспортних засобів.

Проблеми з рухом на кордоні України та Польщі

Польські перевізники розпочали страйк у понеділок, 6 листопада. У зв'язку з цим спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною - пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину. Для припинення страйку вони вимагають виконання кількох умов

Буквально вчора спікер ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що проблеми з рухом виникли лише на трьох вищевказаних КПП, "інші напрями як функціонували, так і функціонують". Відслідковувати ситуацію на проблемних КПП можна на сайті "єЧерга". На думку Демченка, навряд чи ситуація на кордоні покращиться найближчим часом.

Важливо знати!

Легкові авто, автобуси, транспорт із гуманітарною допомогою, паливом та небезпечним вантажем учасники акції пропускають у звичайному режимі.

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