Очереди из 1700 фур на три КПП. Ситуация на границе Украины с Польшей (видео)

"На украинско-польской границе мы продолжаем фиксировать усложнение движения грузовых транспортных средств. В частности, в направлении на въезд в Украину наблюдается усложнение движения грузовиков на пункте пропуска "Краковец", - рассказала она.

В то же время, по словам спикера, на пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Яготин" движение грузового транспорта осложнено в обоих направлениях.

Очереди на каждом из трех КПП

в пункте пропуска "Краковец" сегодня на въезд в Украину уже образовалась очередь из 510 грузовиков;

грузовиков; в пункте "Рава-Русская" осложнено движение грузовиков в двух направлениях. Пока здесь накопление 410 грузовиков;

грузовиков; в пункте пропуска "Ягодин" - очередь из 810 транспортных средств.

Проблемы с движением на границе Украины и Польши

Польские перевозчики начали забастовку в понедельник, 6 ноября. В связи с этим наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной - пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час. Для прекращения забастовки они требуют выполнения нескольких условий.

Буквально вчера спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что проблемы тс движением возникли только на трех вышеуказанных КПП, "другие направления как функционировали, так и функционируют". Отслеживать ситуацию на проблемных КПП можно на сайте "єЧерга". По мнению Демченко, вряд ли ситуация на границе улучшится в ближайшее время.

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Легковые авто, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью, топливом и опасным грузом участники акции пропускают в обычном режиме.