Черги на квартири в Україні сягають сотень тисяч. Які рішення готують у Раді

Скільки українців очікує на житло

Як розповіла Олена Шуляк, за різними оцінками, лише в столиці в квартирних чергах стоять не менше ніж 70 тис. родин, у Львові - майже 30 тис. сімей, а по всій Україні ця цифра може бути на порядок вищою, ніж 600 тис. родин.

Проблема в тому, що це дані лише на 2015 рік, після чого Держстат скасував форму звітності по квартирній черзі, тож суцільної державної статистики немає - від того й доводиться збирати мозаїку з місцевих джерел.

"Однак, якщо врахувати наскільки збільшилася кількість людей, які потребують поліпшення житлових умов через війну, лишається тільки уявляти реальні обсяги цієї черги", - зауважила Шуляк.

При цьому вона зазначила, що враховуючи кількість квартир, які держава щорічно видає родинам, які стоять у чергах, стає зрозумілим, що шанси отримати в такий спосіб житло, майже нульові.

За різними даними, в Києві видається не більше ніж 50-100 квартир на рік. У Львові - ще менше. Загалом по Україні - у межах 200-300 квартир. Тому можна лише уявити, коли держава за нинішніми правилами покриє потреби людей, які стоять у чергах, каже парламентарка.

"Крім того, ці черги чиновники можуть рухати вручну - за хабарі. Тому той, хто стоїть у черзі, наприклад, десятим, може в один момент стати сотим або тисячним", - констатувала вона.

Чому в Україні черги на квартири

Олена Шуляк пояснює, що основною причиною квартирних черг є те, що в Україні й досі діє Житловий кодекс, ухвалений у 1983 році.

Відповідно до нього житло від держави можна отримати в порядку черги й не у власність, а у безстрокове користування - його не можна було продати, подарувати, заповісти. Власністю воно почало ставати лише внаслідок приватизації 90-х років. Через це Державний житловий фонд було вичерпано.

Відповідно, й житло у користування, яке потім за логікою можна було приватизувати, було ні з чого видавати. Отже, майже не рухаються й самі черги.

Яке рішення проблеми з житлом

"Саме тому, для того щоб українці, які потребують вирішення житлового питання, все таки його вирішували, ми працюємо над законодавчим впровадженням житлової реформи, яка змінює правила гри відповідно до сучасних умов", - пояснила нардепка.

Законопроєктом №12377 скасовується неефективний Житловий кодекс та запроваджується низка інструментів, які на відміну від нього будуть ефективними.

Зокрема, йдеться про:

запуск одразу кількох фінансово-кредитних механізмів, щоб люди, дохід яких дозволяє, могли придбати житло у власність на пільгових умовах;

запуск системи соціального та службового житла, яке надаватиметься в тимчасове користування на умовах пільгової оренди;

соціальну оренду з правом викупу - орендуючи таке житло 10+ років, у людини з’являється можливість його викупити (орендні платежі йдуть у револьверний фонд, за кошти якого будується нове соціальне житло для тимчасового користування).

Олена Шуляк також наголосила на ще одній важливій складовій майбутньої житлової політики - прозорості та мінімізації участі чиновників.

Це, на її думку, можливо лише за умови цифровізації цих процесів. Законопроєктом №12377 передбачено запуск Єдиної інформаційно-аналітичної системи у сфері житла.

Система аналізуватиме цілий комплекс факторів, які впливають на підбір оптимального способу вирішення житлового питання того чи іншого громадянина або родини. Це соціальний статус (ВПО, багатодітна родина тощо), рівень доходів, наявність житла у власності та багато іншого. І система пропонуватиме його.

"Завдяки цьому не чиновник буде вирішувати, кому з черги надавати житло насамперед. Це зробить майбутню житлову політику більш ефективною", - підсумувала Олена Шуляк.