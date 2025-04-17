Очереди на границе с Польшей: какой пункт пропуска перегружен
В пункте пропуска "Краковец" сейчас наблюдается накопление транспортных средств на въезд и выезд в/из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
По данным пограничников, в пункте пропуска "Краковец" сейчас наблюдается накопление транспортных средств на въезд и выезд в и из Украины. Это может привести к увеличению времени ожидания.
Для того, чтобы избежать пробок и сэкономить время, пограничники советуют рассмотреть возможность пересечения границы через другие пункты пропуска.
"Планируйте свой маршрут заранее, чтобы путешествие было комфортным и без лишних задержек", - сообщили пограничники.
Напомним, по словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, накануне Пасхи на украинской границе начал увеличиваться пассажиропоток. На отдельных направлениях возможны очереди, особенно в выходные.
Стоит также напомнить, что в ряде областей Украины усиливают меры безопасности накануне Пасхи. В то же время есть области, которые все же, например, ослабили комендантский час.
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