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В чергах близько 500 фур. В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

Понеділок 08 квітня 2024 08:42
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В чергах близько 500 фур. В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (mediacenter.org)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі заблокованими залишаються три напрямки. В черзі на них перебувають близько 500 вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Серед заблокованих напрямків:

  • "Ягодин";
  • "Рава-Руська";
  • "Угринів".

Як розповів Демченко, фермери не пропускають вантажівки, які слідують з України до Польщі по напрямках "Ягодин" та "Рава-Руська". Були потуги спробувати їх все ж пропускати, але це не тривало довго. За минулу добу по вищезгаданих напрямках відмічається нульовий показник від Польщі.

"В бік Україна найменше пропускається через "Ягодин", хоча це найбільший інфраструктурний напрямок, який може задовольнити потребу в перетині кордону великої кількості транспортів. За минулу добу кількість перетинів була на рівні 60 вантажівок", - додав речник ДПСУ.

Загалом на трьох напрямках в чергах перебуває близько 500 вантажівок. Зокрема є черги й на розблокованих напрямках:

  • "Краківець" - близько 900 фур;
  • "Шегині" - близько 800.

"Втім рух на напрямках залишається інтенсивним", - додав Демченко.

Блокада польського кордону

У лютому польські фермери розпочали протести по всій країні. Вони виступають проти імпорту українського продовольства, оскільки нібито це впливає на ціни на внутрішньому ринку.

Ще на початку березня фермери заявили, що протести продовжаться до 30 квітня.

В кінці березня Україна, Польща та Європейський союз провели переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи.

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