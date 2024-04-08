В очередях около 500 фур. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

В настоящее время заблокированы остаются три направления. В очереди на них находятся около 500 грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Среди заблокированных направлений:

"Ягодин";

"Рава-Русская";

"Угринов".

Как рассказал Демченко, фермеры не пропускают грузовики, которые следуют из Украины в Польшу по направлениям "Ягодин" и "Рава-Русская". Были потуги попытаться их все же пропускать, но это не длилось долго. За минувшие сутки по вышеупомянутым направлениям отмечается нулевой показатель от Польши.

"В сторону Украины меньше всего пропускается через "Ягодин", хотя это крупнейшее инфраструктурное направление, которое может удовлетворить потребность в пересечении границы большого количества транспортов. За минувшие сутки количество пересечений было на уровне 60 грузовиков", - добавил представитель ГПСУ.

Всего на трех направлениях в очередях находится около 500 грузовиков. В частности есть очереди и на разблокированных направлениях:

"Краковец" - около 900 фур;

"Шегини" - около 800.

"Впрочем движение на направлениях остается интенсивным", - добавил Демченко.

Блокада польской границы

В феврале польские фермеры начали протесты по всей стране. Они выступают против импорта украинского продовольствия, поскольку якобы это влияет на цены на внутреннем рынке.

Еще в начале марта фермеры заявили, что протесты продолжатся до 30 апреля.

В конце марта Украина, Польша и Европейский союз провели переговоры по разблокированию границы и поиску общих позиций для решения кризиса.