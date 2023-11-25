Черга на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", на тлі протесту польських перевізників, розтягнулась на більше ніж 20 кілометрів. Мітингувальники пропускають одну фуру на годину, втім, можуть порушувати це правило.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.
Зазвичай через "Ягодин-Дорогуськ" пропускають 150-160 вантажівок на день, втім зараз ця цифра складає лише від 10 до 15 одиниць.
Фото: Черга з фур більше 20 км. Фоторепортаж РБК-Україна з польського кордону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Наразі черга з фур розтягнулась на 22 кілометри перед польським Хелмом й ще кілька кілометрів після населеного пункту.
Фото: Черга з фур більше 20 км. Фоторепортаж РБК-Україна з польського кордону (Віталій Носач, РБК-Україна)
В черзі стоять близько 700-800 вантажівок - по 40 одиниць на кілометр. Мітингувальники пропускають лише по одній фурі на годину, але, зрозуміло, можуть порушувати це правило.
Правоохоронці, щоб уникнути конфліктних ситуацій, спеціально розділили мітингувальників та водіїв вантажівок.
З 6 листопада польські перевізники заявили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до січня 2024 року. В перші години були заблоковані три КПП на кордоні з нашою країною, а саме:
"Обмеження" не стосуються автобусів, легкових автомобілів та пішоходів.
Перевізники висунули низку вимог, серед яких:
Зокрема, 17 листопада, представники перевізників пригрозили перекрити пункт пропуску "Медика - Шегині". Станом на 20 листопада, офіційних підтверджень інформації про блокування немає.
З початку блокади на кордоні України та Польщі померли вже двоє перевізників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.