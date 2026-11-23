У застосунку "Дія" найближчим часом запрацює авторизація для іноземних громадян. Вони зможуть отримувати українські державні послуги онлайн, зокрема оформлювати податковий номер без відвідування установ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
За словами заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Коваль, першим кроком стане запуск і розвиток спеціального статусу е-Резидента. Завдяки новим інструментам іноземці зможуть повністю онлайн отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) - без паперових документів і відвідування державних установ.
Крім того, Мінцифри планує запровадити в застосунку цифрову картку резидента та запустити перші послуги для іноземних користувачів.
Також ключові сервіси перекладуть англійською мовою, а цілодобову підтримку користувачам надаватиме інтелектуальний помічник Diia.AI.
Раніше РБК-Україна розповідало, що для українців у "Дії" доступні різні державні послуги онлайн. Зокрема, ветерани та ветеранки відтепер можуть отримати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни, а водії - обміняти чи відновити посвідчення, перереєструвати транспортний засіб і призначити належного користувача. Частину послуг для автовласників також можна оформити через Кабінет водія, зокрема забронювати номерний знак і перевірити інформацію про автомобіль.