Раніше РБК-Україна розповідало, що для українців у "Дії" доступні різні державні послуги онлайн. Зокрема, ветерани та ветеранки відтепер можуть отримати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни, а водії - обміняти чи відновити посвідчення, перереєструвати транспортний засіб і призначити належного користувача. Частину послуг для автовласників також можна оформити через Кабінет водія, зокрема забронювати номерний знак і перевірити інформацію про автомобіль.