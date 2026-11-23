Ранее РБК-Украина рассказывало, что для украинцев в "Дії" доступны разные государственные услуги онлайн. В частности, ветераны и ветеранки теперь могут получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны, а водители - обменять или восстановить удостоверения, перерегистрировать транспортное средство и назначить надлежащего пользователя. Часть услуг для автовладельцев можно оформить через Кабинет водителя, в частности забронировать номерной знак и проверить информацию об автомобиле.