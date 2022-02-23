Чрезвычайное положение. УПЛ решила приостановить футбольный чемпионат

Украинская Премьер-лига, в четверг, 24 февраля, объявит о приостановке футбольных соревнований. Это решение вызвано объявлением в стране чрезвычайного положения.

По его словам, чемпионат Украины по футболу будет приостановлег минимум на один месяц.

"То есть запланированные на ближайшие выходные матчи 19-го тура не состоятся", – уточнил собеседник.

Весенняя часть чемпионата в Премьер-лиге должна была стартовать на этой неделе. Матчи 19-го тура УПЛ предварительно запланированы на 25-28 февраля.