RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Надзвичайний стан. УПЛ вирішила призупинити футбольний чемпіонат

Автор: Антон Федорців

Керівництво української Прем'єр-ліги визначилося з долею найближчих турів футбольної першості в зв'язку із запровадження надзвичайного стану на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

Українська Прем'єр-ліга в четвер, 24 лютого, оголосить про призупинення футбольних змагань. Це рішення продиктоване оголошенням надзвичайного стану в країні.

За словами джерела, чемпіонат України з футболу буде призупинений на один місяць.

"Тобто заплановані на найближчі вихідні матчі 19-го туру не відбудуться", – уточнив співрозмовник.

Весняна частина чемпіонату в Прем'єр-лізі повинна була стартувати цього тижня. Матчі 19-го туру УПЛ попередньо заплановані на 25-28 лютого.

До слова, раніше стало відомо про плани Міністерства спорту скасувати всі спортивні змагання на найближчі 30 днів.

Крім того, президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував чутки про можливе призупинення чемпіонату України.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛФутболНадзвичайний стан