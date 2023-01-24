Через зв'язки з Росією. Північна Македонія хоче заборонити в'їзд кільком болгарам

Президент Північної Македонії Стево Пендаровський запропонував оголосити персонами нон грата кількох болгар через зв'язки з Росією. Один з них - депутат Європарламенту від Болгарії Ангела Джамбазьки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
"Моя пропозиція уряду відповідно до положень закону про іноземців - заборонити в'їзд члену Європарламенту з Болгарії та декільком іншим людям, які є громадянами Болгарії, у зв'язку з діями, які вони зробили і продовжують робити проти нашої країни", - заявив Пендаровський.
За його словами, ці болгари збираються приїхати до Північної Македонії 4 лютого, у день роковин від дня народження Гоце Делчева, якого обидві країни вважають національним героєм. Президент наголосив, що мета їхнього візиту - дестабілізувати країну та відносини з Болгарією. Вони також можуть мати зв'язки з військовою розвідкою Росії.
Варто зауважити, що остаточне рішення з цього питання має ухвалити МЗС Північної Македонії. При цьому між країнами в останні кілька днів зросла напруга через невирішені історичні протиріччя та питання гарантії культурних прав болгар.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Софія офіційно відкинула версію Кремля про те, що вантажівка, яка вибухнула на Кримському мосту, виїхала з Болгарії.
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