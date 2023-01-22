Ілюстративне фото: у Болгарії встановили, що країна не має відношення до вибуху на Кримському мосту (Getty Images)

Софія офіційно відкинула версію Кремля про те, що маршрут вантажівки, яка вибухнула на Кримському мосту, розпочався у Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного прокурора Болгарії Івана Гешева у Twitter.

"Колеги з Софійської міської прокуратури категорично встановили, що Болгарія не має жодного відношення до вибуху на Кримському мосту. Це чергова російська гібридна атака на європейську спільноту", - наголосив Гешев.