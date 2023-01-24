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За связи с Россией. Северная Македония хочет запретить въезд нескольким болгарам

Фото: Стево Пендаровский, президент Северной Македонии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Северной Македонии Стево Пендаровский предложил объявить персонами нон грата нескольких болгар из-за связей с Россией. Один из них - депутат Европарламента от Болгарии Ангела Джамбазьки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Мое предложение правительству в соответствии с положениями закона об иностранцах - запретить въезд члену Европарламента из Болгарии и нескольким другим людям, которые являются гражданами Болгарии, в связи с действиями, которые они предприняли и продолжают предпринимать против нашей страны", - заявил Пендаровский.

По его словам, эти болгары собираются приехать в Северную Македонию 4 февраля, в день годовщины со дня рождения Гоце Делчева, которого обе страны считают национальным героем. Президент подчеркнул, что цель их визита - дестабилизировать страну и отношения с Болгарией. Они также могут иметь связи с военной разведкой России.

Стоит заметить, что окончательное решение по этому вопросу должно принять МИД Северной Македонии. При этом между странами в последние несколько дней выросло напряжение из-за нерешенных исторических противоречий и вопросов гарантии культурных прав болгар.

Напомним, ранее стало известно, что София официально отвергла версию Кремля о том, что грузовик, который взорвался на Крымском мосту, выехал из Болгарии.

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