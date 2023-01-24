За связи с Россией. Северная Македония хочет запретить въезд нескольким болгарам

"Мое предложение правительству в соответствии с положениями закона об иностранцах - запретить въезд члену Европарламента из Болгарии и нескольким другим людям, которые являются гражданами Болгарии, в связи с действиями, которые они предприняли и продолжают предпринимать против нашей страны", - заявил Пендаровский.

По его словам, эти болгары собираются приехать в Северную Македонию 4 февраля, в день годовщины со дня рождения Гоце Делчева, которого обе страны считают национальным героем. Президент подчеркнул, что цель их визита - дестабилизировать страну и отношения с Болгарией. Они также могут иметь связи с военной разведкой России.

Стоит заметить, что окончательное решение по этому вопросу должно принять МИД Северной Македонии. При этом между странами в последние несколько дней выросло напряжение из-за нерешенных исторических противоречий и вопросов гарантии культурных прав болгар.