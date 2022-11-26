Через зсув на італійському острові десятки людей зникли безвісти

Як повідомили офіційні особи, масштабний зсув ґрунту на південному італійському острові Іскія спровокували сильні дощі, які йшли тривалий час. Зсув був настільки сильним, що вулиці портового містечка Казаміччола, що розташований у північній частині острова, стали непрохідними, а автівки та автобуси опинилися в морі.

За даними рятувальних служб, на острові випало 126 міліметрів опадів за шість годин, і це стало найсильнішою зливою за останні 20 років.

"Ситуація дуже складна і дуже серйозна, тому що, ймовірно, деякі з цих людей знаходяться під брудом", - сказав міністр внутрішніх справ Італії Маттео Піантедосі.

Число жертв невідоме. Проведення рятувальних робіт ускладнюється дощем, який продовжується, а також сильним вітром, що заважає гелікоптерам і паромам дістатися острова. До пошуків можливих жертв залучено пожежників, берегову охорону та команди службових собак.

Гірський густонаселений острів Іскія відомий своїми природними гарячими джерелами і користується популярністю серед італійських та іноземних туристів. У 2017 році острів, зокрема містечко Казаміччола, постраждав від землетрусу, а у 2009 році на хуторі зсув забрав життя 14-річної дівчинки.