Из-за оползня на итальянском острове десятки человек пропали без вести

На южном итальянском острове Искья вблизи Неаполя после сильных дождей произошли оползни, в результате которых десятки людей пропали без вести, дома разрушены, а автомобили сбросило в море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.
Как сообщили официальные лица, масштабный оползень на южном итальянском острове Искья спровоцировали сильные дожди, которые шли длительное время. Оползен был настолько сильным, что улицы портового городка Казамиччола, расположенного в северной части острова, стали непроходимыми, а автомобили и автобусы оказались в море.
По данным спасательных служб, на острове выпало 126 миллиметров осадков за шесть часов, и это стало самым сильным ливнем за последние 20 лет.
"Ситуация очень сложная и очень серьезная, потому что, вероятно, некоторые из этих людей находятся под грязью", – сказал министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедоси.
Число жертв неизвестно. Проведение спасательных работ осложняется продолжающимся дождем, а также сильным ветром, мешающим вертолетам и паромам добраться до острова. К поискам возможных жертв привлечены пожарные, береговая охрана и команды служебных собак.
Горный густонаселенный остров Искья известен своими природными горячими источниками и пользуется популярностью среди итальянских и иностранных туристов. В 2017 году остров, в частности городок Казамиччола, пострадал от землетрясения, а в 2009 году на хуторе оползень унес жизнь 14-летней девочки.
В начале ноября РБК-Украина сообщало, что у побережья центральной части Италии, недалеко от города Римини, произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Напомним, на саммите ООН по вопросам климата COP27 единогласно приняли решение о создании фонда возмещения ущерба, вызванного климатическими изменениями. Это особенно касается стран, уязвимых перед стихийными бедствиями.
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