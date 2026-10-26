Через зміну планів США: поїздка Зеленського до Брюсселя під питанням

Питання стосувалося можливої зустрічі українського лідера з представниками Євросоюзу, НАТО та Сполучених Штатів, яка планувалася на цей тиждень.

"Поки не підтверджуємо через зміну планів американської сторони", - наголосив Литвин.

Що передувало

Нагадаємо, вчора Зеленський заявив, що Україна, США, ЄС і НАТО проведуть переговори у Брюсселі цього тижня.

Сторони планують обговорити питання безпеки, гарантії та вступ України до Євросоюзу.

За словами глави держави, після візиту американської делегації до Санкт-Петербурга та проведеного раніше брифінгу формат майбутніх переговорів змінився. Замість короткої зустрічі сторони планують провести ширше обговорення.