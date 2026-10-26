Через зміну планів США: поїздка Зеленського до Брюсселя під питанням

Поїздка президента Володимира Зеленського до Брюсселя цього тижня поки не підтверджується через зміну планів американської сторони.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник президента Дмитро Литвин у відповідь на запитання журналістів.
Питання стосувалося можливої зустрічі українського лідера з представниками Євросоюзу, НАТО та Сполучених Штатів, яка планувалася на цей тиждень.
"Поки не підтверджуємо через зміну планів американської сторони", - наголосив Литвин.
Нагадаємо, вчора Зеленський заявив, що Україна, США, ЄС і НАТО проведуть переговори у Брюсселі цього тижня.
Сторони планують обговорити питання безпеки, гарантії та вступ України до Євросоюзу.
За словами глави держави, після візиту американської делегації до Санкт-Петербурга та проведеного раніше брифінгу формат майбутніх переговорів змінився. Замість короткої зустрічі сторони планують провести ширше обговорення.
Президент зазначив, що зустріч відбудеться орієнтовно у вівторок або середу.
Глава держави додав, що до переговорів мають долучитися представники України, США та ЄС, а також генеральний секретар НАТО.