Из-за изменения планов США: поездка Зеленского в Брюссель под вопросом

Вопрос касался возможной встречи украинского лидера с представителями Евросоюза, НАТО и Соединенных Штатов, которая планировалась на текущую неделю.

"Пока не подтверждаем из-за изменения планов американской стороны", - подчеркнул Литвин.

Что предшествовало

Напомним, вчера Зеленский заявил, что Украина, США, ЕС и НАТО проведут переговоры в Брюсселе на этой неделе.

Стороны планируют обсудить вопросы безопасности, гарантии и вступления Украины в Евросоюз.

По словам главы государства, после визита американской делегации в Санкт-Петербург и проведенного ранее брифинга формат предстоящих переговоров изменился. Вместо короткой встречи стороны планируют провести более широкое обсуждение.