Из-за изменения планов США: поездка Зеленского в Брюссель под вопросом

Поездка президента Владимира Зеленского в Брюссель на этой неделе пока не подтверждается из-за изменения планов американской стороны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник президента Дмитрий Литвин в ответ на вопрос журналистов.
Вопрос касался возможной встречи украинского лидера с представителями Евросоюза, НАТО и Соединенных Штатов, которая планировалась на текущую неделю.
"Пока не подтверждаем из-за изменения планов американской стороны", - подчеркнул Литвин.
Напомним, вчера Зеленский заявил, что Украина, США, ЕС и НАТО проведут переговоры в Брюсселе на этой неделе.
Стороны планируют обсудить вопросы безопасности, гарантии и вступления Украины в Евросоюз.
По словам главы государства, после визита американской делегации в Санкт-Петербург и проведенного ранее брифинга формат предстоящих переговоров изменился. Вместо короткой встречи стороны планируют провести более широкое обсуждение.
Президент отметил, что встреча состоится ориентировочно во вторник или среду.
Глава государства добавил, что к переговорам должны присоединиться представители Украины, США и ЕС, а также генеральный секретарь НАТО.